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Участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области оказался перекрыт из-за задымления

Участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области оказался перекрыт из-за задымления
В Ростовской области остановлено движение на трассе М-4 «Дон». Это произошло из-за задымления.

Утром 17 апреля на 853-м километре автодороги в Миллеровском районе начался пожар. В поле возле хутора Локтев загорелась шелуха подсолнечника. Из-за этого началось сильное задымление, которое распространилось на трассу. Автомобилистам, движущимся в обоих направлениях, пришлось остановиться, так как видимость была практически нулевая.

- На месте привлечена группировка спасателей из 18 человек и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Предельно допустимая концентрация вредных веществ в норме.

Загорание ликвидировали в 13:15.

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