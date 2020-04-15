Участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области оказался перекрыт из-за задымления
В Ростовской области остановлено движение на трассе М-4 «Дон». Это произошло из-за задымления.
Утром 17 апреля на 853-м километре автодороги в Миллеровском районе начался пожар. В поле возле хутора Локтев загорелась шелуха подсолнечника. Из-за этого началось сильное задымление, которое распространилось на трассу. Автомобилистам, движущимся в обоих направлениях, пришлось остановиться, так как видимость была практически нулевая.
- На месте привлечена группировка спасателей из 18 человек и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Предельно допустимая концентрация вредных веществ в норме.
Загорание ликвидировали в 13:15.