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Участковый полиции Пролетарского района подозревается в избиении мужчины в ходе допроса

Участковый полиции Пролетарского района подозревается в избиении мужчины в ходе допроса
На участкового уполномоченного полиции по Пролетарскому району возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам дела, в начале марта правоохранитель рассматривал заявление 47-летнего местного жителя Пролетарска. В своём кабинете участковый допрашивал гражданина. В один момент подозреваемый необоснованно набросился на дончанина с кулаками. Потерпевший получил множество телесных повреждений средней тяжести.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.

Причины и обстоятельства преступления уточняются.

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