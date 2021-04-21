Участковый полиции Пролетарского района подозревается в избиении мужчины в ходе допроса
На участкового уполномоченного полиции по Пролетарскому району возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Согласно материалам дела, в начале марта правоохранитель рассматривал заявление 47-летнего местного жителя Пролетарска. В своём кабинете участковый допрашивал гражданина. В один момент подозреваемый необоснованно набросился на дончанина с кулаками. Потерпевший получил множество телесных повреждений средней тяжести.
- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.
Причины и обстоятельства преступления уточняются.