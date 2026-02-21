У погибших в ДТП на Северном супругов остался годовалый ребенок

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

У семейной пары, которая погибла в аварии с участием «БМВ» в Ростове, был маленький ребенок. Малыш остался сиротой в результате жуткого происшествия утром 21 февраля.По информации Donday, за рулем иномарки находился полицейский. Вместе с супругами и еще одной девушкой из полиции и парнем они ехали по Ворошиловскому району. Правоохранитель превысил скорость, из-за чего вылетел с проезжей части и врезался в столб. От удара автомобиль разрезало на две части.По всей вероятности, этот раскол пришелся прямо на сторону водителя и пары, которая сидела на пассажирских местах. От удара они оказались разорваны на части. У молодых людей остался ребенок 1,5 года.В происшествии выжила девушка-полицейский. С тяжелыми травмами она была доставлена в реанимацию. Также выжил еще один пассажир. Он получил несильные повреждения. Юноша находится в больнице, в сознании.