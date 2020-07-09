У погибшей в ДТП мотоциклистки остался маленький ребёнок
Стала известна личность погибшей на мотоцикле девушки. ДТП произошло ночью 12 июля на Левобережной улице в Ростове.
Погибшей оказалась Екатерина Коловратик. Девушку хорошо знали в кругах мотоциклистов. В настоящее время на место происшествия родственники и друзья приносят свечи, букеты, игрушки. Территория в районе дома № 26 по улице Левобережной усыпана цветами в память молодой мотоциклистки. У погибшей Екатерины остался маленький сын.
Как сообщалось ранее, водитель «БМВ» не справился с управлением и врезался в мотоцикл «Стелс Флайм». За рулём иномарки оказался 24-летний водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения. Машина врезалась в двухколёсный транспорт, а затем влетела в ограждение. Однако парень не пострадал, чего не скажешь о водителе мотоцикла. В результате столкновения девушка перелетела через авто, разбив шлемом лобовое стекло. Екатерину доставили в больницу в тяжёлом состоянии. К сожалению, спасти её не смогли.