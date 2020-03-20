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Труп пропавшего на Дону пенсионера нашли в лесополосе

Труп пропавшего на Дону пенсионера нашли в лесополосе
Мёртвым нашли мужчину, пропавшего по дороге из Ростова-на-Дону в Воронеж. О том, что 60-летний Сергей Скоробогатов погиб, стало известно 24 марта.

Его разыскивали с 13 ноября. В тот день мужчину видели на заправке на 1 024-м километре автодороги. С тех пор он перестал выходить на связь с родными. Родственники пропавшего обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщалось, что дончанин может страдать потерей памяти и нуждаться в медицинской помощи.

Спустя несколько месяцев Сергея Скоробогатова нашли мёртвым. Его труп обнаружили в лесополосе на 1 027-м километре трассы М-4 «Дон». Мужчина умер от обморожения, сообщает DonDay Новочеркасск.

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