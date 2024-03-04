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Труп 18-летнего парня выловили из реки Темерник в Ростове

Труп 18-летнего парня выловили из реки Темерник в Ростове
В Ростове-на-Дону из реки Темерник 4 марта выловили труп 18-летнего парня. Тело прибило к берегу рядом с парком имени Октября на улице 56-Й Армии.

На место приехали полицейские и сотрудники «скорой». Стражи порядка оцепили территорию, а медработники констатировали смерть молодого человека. По предварительной информации, на его теле не было обнаружено следов насилия.

- По факту обнаружения тела с признаками утопления, проводится процессуальная проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Ростов.ру
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