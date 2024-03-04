Труп 18-летнего парня выловили из реки Темерник в Ростове

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону из реки Темерник 4 марта выловили труп 18-летнего парня. Тело прибило к берегу рядом с парком имени Октября на улице 56-Й Армии.На место приехали полицейские и сотрудники «скорой». Стражи порядка оцепили территорию, а медработники констатировали смерть молодого человека. По предварительной информации, на его теле не было обнаружено следов насилия.- По факту обнаружения тела с признаками утопления, проводится процессуальная проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.