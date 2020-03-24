Трое суток полицейские уговаривали ростовчанина спуститься со строительного крана



Фото для иллюстрации: ast24krsk.ru



В Ростове-на-Дону мужчина в течение трёх суток сидел на башенном строительном кране. Чтобы снять его оттуда, понадобилась помощь спасателей и полицейских.



Происшествие случилось на днях на проспекте Королёва. Местный житель забрался на 70-метровый кран и стал требовать, чтобы к нему приехал президент России. На место прибыли правоохранители, которые стали пытаться спустить дебошира на землю. Мужчина отказался покидать высоту и рассказал, что его друга незаконно осудили. Он хотел, чтобы президент поговорил с ним и разрешил эту несправедливую ситуацию.



В течение трёх дней полицейские не могли уговорить ростовчанина слезть с крана. Днём 24 марта им на помощь приехали городские спасатели.



- Сначала дежурный расчёт поисково-спасательной группы пытался снять мужчину с опасной высоты, вёл с ним переговоры, - рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону. - Когда у него разрядился телефон, при помощи рации с ним стал общаться замначальника управления Арам Мусоян.



Специалисту удалось уговорить дебошира спуститься на землю. Его напоили горячим чаем, прибывшие на место медики после осмотра сообщили, что он не пострадал. После этого ростовчанина доставили в ближайший отдел полиции.