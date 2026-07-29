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Три города и четыре района Ростовской области подверглись ночной атаке БПЛА

Три города и четыре района Ростовской области подверглись ночной атаке БПЛА

Города и районы Ростовской области подверглись ночной атаке БПЛА 29 июля. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Около шести десятков беспилотников уничтожили в Таганроге, Батайске и Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском районах и над Таганрогским заливом.

Напомним, после падения обломков ракеты в Таганроге погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Фото: Дондей.
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