Три города и четыре района Ростовской области подверглись ночной атаке БПЛА

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Города и районы Ростовской области подверглись ночной атаке БПЛА 29 июля. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.Около шести десятков беспилотников уничтожили в Таганроге, Батайске и Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском районах и над Таганрогским заливом.Напомним, после падения обломков ракеты в Таганроге погибла женщина, еще два человека получили ранения.