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Три человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и легковушки на выезде из Новочеркасска

Три человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и легковушки на выезде из Новочеркасска
Три человека получили травмы в столкновении «ГАЗели» и легковушки на южном подъезде к Новочеркасску. Авария случилась около десяти часов вечера 15 марта.

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» перепутал поворот и при развороте не предоставил преимущество «Фольксвагену Поло». Машины столкнулись «лоб в лоб», утверждают очевидцы. В результате ДТП пострадали три человека в иномарке.

– Обстоятельства происшествия уточняют. Проводится проверка, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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