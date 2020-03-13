Три человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и легковушки на выезде из Новочеркасска



Три человека получили травмы в столкновении «ГАЗели» и легковушки на южном подъезде к Новочеркасску. Авария случилась около десяти часов вечера 15 марта.



По предварительным данным, водитель «ГАЗели» перепутал поворот и при развороте не предоставил преимущество «Фольксвагену Поло». Машины столкнулись «лоб в лоб», утверждают очевидцы. В результате ДТП пострадали три человека в иномарке.



– Обстоятельства происшествия уточняют. Проводится проверка, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.