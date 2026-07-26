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Три человека пострадали в ДТП с «Мерседесом» в Ростовской области

Три человека пострадали в ДТП с «Мерседесом» в Ростовской области
В Ростовской области в результате аварии пострадали три человека. ДТП случилось 25 июля около 18:30 на 790-м километре трассы.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Мерседеса» двигался из Волгодонска в Морозовск. Он потерял управление в пути и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль занесло на «Шевроле Лачетти», за рулем которого был 30-летний мужчина.

- В результате ДТП машины получили повреждения. Пострадали водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» и его 30-летний пассажир и водитель автомобиля «Мерседес». Они доставлены в больницу, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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