Три человека пострадали в ДТП с «Мерседесом» в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в результате аварии пострадали три человека. ДТП случилось 25 июля около 18:30 на 790-м километре трассы.По предварительным данным, 29-летний водитель «Мерседеса» двигался из Волгодонска в Морозовск. Он потерял управление в пути и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль занесло на «Шевроле Лачетти», за рулем которого был 30-летний мужчина.- В результате ДТП машины получили повреждения. Пострадали водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» и его 30-летний пассажир и водитель автомобиля «Мерседес». Они доставлены в больницу, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.