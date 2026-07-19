Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

- В результате ДТП водитель «Лады Приоры» и 29-летний пассажир автомобиля «Тойота ленд крузер прадо» погибли на месте ДТП, водитель и три пассажира автомобиля «Тойота ленд крузер прадо» (51-го года, 63-х и 30-и лет) получили телесные повреждения, 51-летний пассажир скончался в карете скорой помощи, - сообщили в ГАИ РО.

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области три человека погибли в лобовом ДТП. Трагедия произошла 19 июля на трассе Ростов - Таганрог.После полуночи 50-летний водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо» ехал по Неклиновскому району. По предварительным данным, мужчина сильно разогнался, из-за чего потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло на встречную полосу, где в этот момент двигалась «Лада Приора» под управлением 46-летнего водителя.Машины столкнулись лоб в лоб, после чего их отбросило в кювет. Судя по кадрам с места аварии, автомобили получили серьезные повреждения и оказались сильно деформированы.