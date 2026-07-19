Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области три человека погибли в лобовом ДТП. Трагедия произошла 19 июля на трассе Ростов - Таганрог.
После полуночи 50-летний водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо» ехал по Неклиновскому району. По предварительным данным, мужчина сильно разогнался, из-за чего потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло на встречную полосу, где в этот момент двигалась «Лада Приора» под управлением 46-летнего водителя.
Машины столкнулись лоб в лоб, после чего их отбросило в кювет. Судя по кадрам с места аварии, автомобили получили серьезные повреждения и оказались сильно деформированы.