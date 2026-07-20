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Трассу под Ростовом заволокло дымом из-за ландшафтного пожара

Трассу под Ростовом заволокло дымом из-за ландшафтного пожара
Дорогу в Ростовской области заволокло дымом из-за ландшафтного пожара. Сообщают очевидцы днем 20 июля. 

По словам водителей, видимость в районе Чалтыря минимальная. Такая обстановка повышает риск ДТП в разы. На данном участке автомобилистов призывают быть предельного осторожными.

В настоящее время зарегистрирован один крупный пожар в Азовском районе станице Ольгинской. Горит сухая растительность на площади 2 гектара. Но, скорее всего, дым возник не от него. Возможно это еще одно возгорание растительности, поскольку от Чалтыря до Ольгинской более 40 километров. Эти два населенных пункта находятся в противоположных сторонах.
Фото: соцсети
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