Трансформаторная подстанция сгорела в Новошахтинске

В Новошахтинске сгорела трансформаторная подстанция на улице Энгельса. ЧП случилось днем 20 октября, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар начался около 15:00. Очевидцы тут же вызвали спасателей и рассказали о случившемся в соцсетях. В домах вокруг моментально пропал свет.Прибывшие на место происшествия двадцать пожарных на пяти единицах техники тушили огонь, распространившийся по площади около 25 квадратных метров, около часа. К счастью, никто не пострадал. Электричество в домах новошахтинцев появилось через несколько часов после ЧП.