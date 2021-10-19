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Трансформаторная подстанция сгорела в Новошахтинске

Трансформаторная подстанция сгорела в Новошахтинске
В Новошахтинске сгорела трансформаторная подстанция на улице Энгельса. ЧП случилось днем 20 октября, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар начался около 15:00. Очевидцы тут же вызвали спасателей и рассказали о случившемся в соцсетях. В домах вокруг моментально пропал свет.

Прибывшие на место происшествия двадцать пожарных на пяти единицах техники тушили огонь, распространившийся по площади около 25 квадратных метров, около часа. К счастью, никто не пострадал. Электричество в домах новошахтинцев появилось через несколько часов после ЧП.

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