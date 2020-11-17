Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Трактор сгорел в Ростовской области

Трактор сгорел в Ростовской области
В Неклиновском районе Ростовской области сгорел трактор «Нью Холланд». Происшествие случилось днем 18 ноября на ж/д станции Кошкино.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, сельхозтехника полыхала на площади 12 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

Стоимость такого трактора доходит до 4,5 миллиона рублей. Если повреждения окажутся серьезными, то владелец техники попадет на крупную сумму.

В тушении огня принимали участие четыре спасателя и две единицы техники.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.