Трактор сгорел в Ростовской области
В Неклиновском районе Ростовской области сгорел трактор «Нью Холланд». Происшествие случилось днем 18 ноября на ж/д станции Кошкино.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, сельхозтехника полыхала на площади 12 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.
Стоимость такого трактора доходит до 4,5 миллиона рублей. Если повреждения окажутся серьезными, то владелец техники попадет на крупную сумму.
В тушении огня принимали участие четыре спасателя и две единицы техники.