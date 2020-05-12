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Таганрожец с коронавирусом сбежал из-под домашнего карантина

Таганрожец с коронавирусом сбежал из-под домашнего карантина
Житель Таганрога, болеющий коронавирусом, проигнорировал домашний карантин и сбежал в другой город. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 15 мая.

Мужчине поставили диагноз «коронавирус», но сидеть на домашнем карантине и лечиться, он не хотел. Горожанин уехал в другой город. Узнав о нарушении, полицейские объявили его в розыск.

Таганрожца задержали в Новочеркасске, на «скорой» его доставили в «инфекционку» и поместили в стационар. Теперь вместо комфортного карантина дома он будет лечиться в больнице.

Кроме того, мужчина еще и штраф заплатит за нарушение режима домашнего карантина. А если вдруг выяснится, что он кого-то заразил, ему грозит уголовная ответственность.

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