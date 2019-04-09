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Таганрожца, совершившего двойное убийство, отправят в психбольницу

Таганрожца, совершившего двойное убийство, отправят в психбольницу
Жители Таганрога, убившего двух пенсионерок, отправят на принудительное лечение. Как 10 апреля сообщили в СУ СКР по Ростовской области, 35-летний мужчина будет направлен в психбольницу.

В июне 2018 года подозреваемый находился у себя дома. В какой-то момент он начал ссориться с 69-летней и 74-летней соседками. Он схватил нож и стал бить им женщин. Один из жильцов попытался его остановить, но тоже получил пять ударов холодным оружием.

Обе пенсионерки получили травмы жизненно важных органов. К несчастью, они скончались на месте. Потерпевший мужчина остался жив, так как на место вовремя приехали медики.

В ходе проверки следователи провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Специалисты установили, что таганрожец психически болен. Во время совершения нападения он не мог осознавать характер своих действий, а также их опасность.

- Постановлением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

Решение суда в законную силу не вступило.

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