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В Таганроге вечером 28 июля объявили ракетную опасность

В Таганроге вечером 28 июля объявили ракетную опасность
Вечером 28 июля жителей Таганрога предупредили о ракетной опасности. Об этом около 20:00 сообщила в своих социальных сетях глава города Светлана Камбулова.

Горожанам рекомендовали пройти в ближайшее укрытие, подвал или подземный паркинг.

- Сохраняйте спокойствие! - добавила Светлана Камбулова.
Фото: Дондей
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