Таганрог и два района подверглись атаке БПЛА 11 июля

Фото: Дондей

Минувшей ночью и утром 11 июля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более полутора десятков дронов были успешно уничтожены в ходе отражения воздушных атак. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Под ударом оказались город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы. К сожалению, в результате атаки есть жертвы. Как ранее сообщалось, в Таганрогском заливе беспилотники атаковали четыре судна различного назначения, в том числе танкер с метанолом.К счастью, угрозы разлива химического вещества удалось избежать: суда получили лишь незначительные повреждения.Трагической новостью стало известие о гибели одного человека – матроса технического судна. Губернатор выразил глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего.