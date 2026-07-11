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Таганрог и два района подверглись атаке БПЛА 11 июля

Таганрог и два района подверглись атаке БПЛА 11 июля

Минувшей ночью и утром 11 июля Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более полутора десятков дронов были успешно уничтожены в ходе отражения воздушных атак. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Под ударом оказались город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы. К сожалению, в результате атаки есть жертвы. Как ранее сообщалось, в Таганрогском заливе беспилотники атаковали четыре судна различного назначения, в том числе танкер с метанолом.

К счастью, угрозы разлива химического вещества удалось избежать: суда получили лишь незначительные повреждения.

Трагической новостью стало известие о гибели одного человека – матроса технического судна. Губернатор выразил глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего.
Фото: Дондей
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