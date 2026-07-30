Светлана Камбулова предупредила таганрожцев об угрозе БПЛА

-Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие! - написала Светлана Камбулова.



Фото: Дондей

Глава Таганрога Светлана Камбулова утром 30 июля сообщила жителям об угрозе применения беспилотников. Соответствующее сообщение появилось в ее социальных сетях около 9:30.Горожанам напомнили, что запрещено фотографировать и снимать БПЛА. При обнаружении беспилотника необходимо незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы.Ранее РСЧС объявила беспилотную опасность в южной части Ростовской области. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях и не подходить к окнам.