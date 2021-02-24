Супруг депутата Госдумы от Ростовской области погиб в ДТП: кадры с места событий
В жутком ДТП в Ростовской области погиб муж депутата Госдумы Ларисы Тутовой. 57-летний Александр Тутов попал в аварию с фурой вечером 24 февраля.
Портал DonDay.ru опубликовал кадры с места трагедии. За рулем «Тойоты Ленд Крузер» мужчина ехал по автодороге Котельниково - Песчанокопское. В районе села Песчанокопское он выехал на встречную полосу, по которой мчал большегруз «Даф FT XF 150460».
Судя по снимку, водители пытались избежать столкновения, но было слишком поздно. От сильного удара капот легковушки сложился вдвое.
Александра с травмами забрали в больницу, но спасти его врачам не удалось. У погибшего бизнесмена остались двое детей и жена.