Суд в Ростове вынес приговор мужчине, изнасиловавшему девушку

В Ростове-на-Дону тюремный срок получил мужчина, изнасиловавший девушку. Об этом 8 июня сообщили в СУ СК по Ростовской области. Подозреваемого разыскивали 12 лет.Установлено, что в июле 2007 года он надругался над 16-летней девушкой. Случай произошёл на улице Береговой. Мерзавец знал, что она несовершеннолетняя, но это не остановило его. Он изнасиловал её и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Закончив свои гнусные действия, преступник скрылся.Девочка с родителями обратились в полицию. Подозреваемого разыскивали 12 лет. Наконец его задержали. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления. В отношении него возбудили дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».В Следкоме сообщили, что приговором суда ему назначили десять лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.