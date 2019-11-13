Суд в Ростове вынес приговор двум москвичам, выпустившим саранчу на борту самолёта



Ростовский областной суд приговорил двух мужчин, устроивших переполох на борту самолёта. Обвиняемые получили по два года лишения свободы условно.



Случай произошёл 22 июня 2019 года, сообщают РИА Новости. Два жителя российской столицы сели в самолёт рейса Ростов-на-Дону — Москва. Когда лайнер находился на взлётной полосе, мужчины выпустили саранчу, которую каким-то образом смогли пронести с собой. Затем они стали ругаться матом, один из них даже бросил насекомое в одного бортпроводника и ударил второго.



Члены экипажа вызвали на место сотрудников полиции. Сообщается, что дебоширы были пьяны. Из-за них рейс задержали более чем на два часа, а авиакомпания понесла ущерб в 90 тысяч рублей.



В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ростовский областной суд назначил им два года лишения свободы условно.