Суд в Ростове приговорил рецидивиста, ранившего приятеля отвёрткой



Житель Ростова, напавший на приятеля с отвёрткой, отправился за решётку. Соответствующую информацию предоставили в Ленинском районном суде города. Янош Б. получил срок по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.



В Международный женский день он вместе с девушкой своего приятеля отправился прогуляться. Мужчина приревновал женщину, позвонил Яношу и предложил встретиться. Однако тот не приехал.



На следующий день обвиняемый поехал в гости к друзьям, чтобы отметить праздник. Там он столкнулся со знакомым, с девушкой которого гулял накануне. Янош несколько раз ударил его по лицу. Потерпевший попытался оттолкнуть нападавшего, но безуспешно. Он упёрся головой ему в живот, и мужчина принялся колотить его кулаками по спине. Затем он взял со стеллажа отвёртку и нанёс ему четыре удара в спину. Очевидцы разняли дерущихся, и вскоре они поехали восвояси.



Дома пострадавший почувствовал себя плохо. Ему было больно дышать, затем на одежде он обнаружил следы крови. Почти сразу он отправился в больницу. Врачи диагностировали у него четыре колотых ранения, гемоторакс и пневмоторакс. Такие травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.



Яноша на следующий день задержали правоохранители. Вскоре выяснилось, что он уже два раза был судим - за половые сношения с несовершеннолетним и грабёж. Приговором Ленинского районного суда Ростова-на-Дону ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.