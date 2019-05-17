Студентка из Краснодарского края пропала после приезда в Ростов



В Ростове пропала студентка из Краснодарского края. Никакой информации о 16-летней Юлии Якубовской нет с 17 мая.



Накануне, 16 мая, девушка прибыла в донскую столицу. В Ростов она добиралась с водителем популярного сервиса поиска попутчиков. По словам мужчины, подвозившего студентку, он высадил её возле одного из университетов города, пишет DonDay.ru.



После приезда в Ростов девушка перестала выходить на связь. Её телефон всё время выключен, а страницы в соцсетях заблокированы.



Взволнованные родители обзвонили знакомых и друзей девушки, а также разместили объявление о её исчезновении в соцсетях. Родные сообщили её приметы.



На вид пропавшей - 16-17 лет, у неё худощавое телосложение, рост - около 170 сантиметров, светлые короткие волосы. В день пропажи на ней были чёрные джинсы с прорезями на коленях, чёрная футболка, чёрная куртка-косуха, чёрные кеды с белой подошвой. С собой у девушки был красный рюкзак.



У Юлии есть особые приметы: у неё тоннели в ушах, пирсинг в левой брови, носу, губе. На ключицах у девушки симметричные тату с цветами, на безымянном пальце правой руки - тату в виде сердца. На руках и ногах - шрамы. Иногда представляется именем Ева.



Всех, кто видел Юлию Якубовскую или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам: 8-900-231-06-42 (Руслан) или 8-918-141-89-17, 8-905-475-71-79 (мама).