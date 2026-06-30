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Строительный мусор загорелся на стройплощадке в Военведе в Ростове-на-Дону. ЧП произошло утром 30 июня в Октябрьском районе города.По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, инцидент произошел на строительной площадке, расположенной по адресу: улица Дебальцевская, 10. Причины возгорания пока не установлены, однако известно, что огонь охватил строительные отходы.К счастью, благодаря оперативным действиям пожарных служб, пламя удалось локализовать и потушить.Огонь на площади 40 квадратных метров ликвидировали в течение 15 минут. Точные причины возгорания в настоящее время выясняются.