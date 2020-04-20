Столярный цех горел в Ростовской области
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В Ростовской области произошёл пожар в столярном цеху. Инцидент случился в Волгодонске на улице 7-й Заводской 21 апреля. Сообщение о ЧП поступило примерно в 9:30.
Огонь быстро охватил площадь 50 квадратных метров. К борьбе с огнём привлекли десять спасателей и три единицы техники. На тушение ушло порядка 15 минут.
- В результате пожара никто не пострадал, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Причину возгорания устанавливают.