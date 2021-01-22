Старинный дом горел в Таганроге

В Таганроге на улице Александровской, 120, горел жилой дом 1923 года постройки. Происшествие случилось 25 января примерно в 8.00.Одна из квартир одноэтажного жилого строения загорелась из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя быстро распространилось по помещениям, а подъезд задымился. Жильцы, увидев горящую квартиру, сразу вызвали спасателей.Пожарные эвакуировали из строения 15 человек. Потушить возгорание им удалось примерно за 10 минут. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших не было.