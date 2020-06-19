Стало известно ещё о двух пострадавших при ДТП под Новочеркасском
Увеличилось количество пострадавших при ДТП на трассе Новочеркасск — Багаевская. На месте продолжают работать спасатели, медики и сотрудники полиции.
Авария произошла 23 июня около 10 часов. Молодой человек за рулём «ГАЗели» во время обгона выехал на встречную полосу. Он врезался в пассажирский автобус, который от удара выбросило с дороги. На момент столкновения в салоне находились примерно 40 пассажиров.
Грузовик получил серьёзные механические повреждения. В результате аварии пострадали 21-летний водитель «ГАЗели» и 41-летняя пассажирка автобуса. Вскоре стало известно ещё о двух травмированных: водителе и пассажире общественного транспорта. Обстановка уточняется.
Как сообщили в отделе пропаганды донского УГИБДД, по данному факту проводится проверка.