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Стало известно ещё о двух пострадавших при ДТП под Новочеркасском

Стало известно ещё о двух пострадавших при ДТП под Новочеркасском
Увеличилось количество пострадавших при ДТП на трассе Новочеркасск — Багаевская. На месте продолжают работать спасатели, медики и сотрудники полиции.

Авария произошла 23 июня около 10 часов. Молодой человек за рулём «ГАЗели» во время обгона выехал на встречную полосу. Он врезался в пассажирский автобус, который от удара выбросило с дороги. На момент столкновения в салоне находились примерно 40 пассажиров.

Грузовик получил серьёзные механические повреждения. В результате аварии пострадали 21-летний водитель «ГАЗели» и 41-летняя пассажирка автобуса. Вскоре стало известно ещё о двух травмированных: водителе и пассажире общественного транспорта. Обстановка уточняется.

Как сообщили в отделе пропаганды донского УГИБДД, по данному факту проводится проверка.

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