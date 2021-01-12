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Стали известны подробности убийства в лечебном исправительном учреждении Шахт

Стали известны подробности убийства в лечебном исправительном учреждении Шахт
Стали известны подробности убийства мужчины в лечебном исправительном учреждении города Шахты. По информации DonDay.ru, в день трагедии заключенные пили брагу, которую изготавливали кустарным способом прямо в режимном учреждении.

Вечером 12 января выпивший 34-летний Антон начал учить жизни других заключенных. Одному из них, 32-летнему Дмитрию, это не понравилось. Между осужденными возник конфликт. Антон ударил оппонента по лицу, а Дмитрий, схватив заточку, несколько раз всадил ее в живот обидчику. От полученных ранений Антон скончался.

Изначально Дмитрий отбывал наказание за неуважение к суду. Ему назначили девять месяцев колонии. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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