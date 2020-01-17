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Стали известны подробности гибели пропавшего в Ростовской области мужчины

Стали известны подробности гибели пропавшего в Ростовской области мужчины
Стало известно, как погиб пропавший в Ростовской области мужчина. Тело 31-летнего Расула Сулейманова обнаружили только спустя несколько месяцев розыска.

Ранее Rostov.ru сообщал, что Расул исчез в Орловском районе ещё в октябре 2019 года. Его автомобиль нашли на заправке возле трассы Орловский — Волочаевский. Сам водитель ушёл в неизвестном направлении.

Телефон Сулейманова был выключен. Он не выходил на связь с семьёй. Родственники написали заявление о пропаже в полицию, также разместили информацию о поиске в Интернете.

По информации DonDay.ru, труп Расула нашли 21 января. Жители посёлка Орловский заметили, что в водоёме что-то плавает. Они позвонили в службу спасения. Водолазы вытащили из воды тело мужчины. Сейчас специалисты устанавливают точную причину и дату его гибели.

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