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Стали известны подробности ДТП с 15-летним мотоциклистом в Аксайском районе

Стали известны подробности ДТП с 15-летним мотоциклистом в Аксайском районе
Появились подробности аварии с участием подростка на мотоцикле в Аксайском районе. ДТП произошло 19 июля на автодороге Аксай - Большой Лог - Новочеркасск.

В этот день 15-летний водитель двухколесного транспорта ехал в районе въезда в станицу Мишкинскую. По предварительным данным, юноша выезжал с прилегающей территории на главную дорогу.

В это время по трассе двигался 20-летний водитель «Хендай Акцент». Подросток не заметил легковой автомобиль, из-за чего транспортные средства столкнулись.

Мальчика с травмами доставили в медучреждение.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
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