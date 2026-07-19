Стали известны подробности ДТП с 15-летним мотоциклистом в Аксайском районе

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Появились подробности аварии с участием подростка на мотоцикле в Аксайском районе. ДТП произошло 19 июля на автодороге Аксай - Большой Лог - Новочеркасск.В этот день 15-летний водитель двухколесного транспорта ехал в районе въезда в станицу Мишкинскую. По предварительным данным, юноша выезжал с прилегающей территории на главную дорогу.В это время по трассе двигался 20-летний водитель «Хендай Акцент». Подросток не заметил легковой автомобиль, из-за чего транспортные средства столкнулись.Мальчика с травмами доставили в медучреждение.