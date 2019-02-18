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Стали известны личности пяти пострадавших при аварии на трассе М-4 «Дон»

Стали известны личности пяти пострадавших при аварии на трассе М-4 «Дон»
Стали известны личности пяти пострадавших при ужасном ДТП в Ростовской области. В БСМП Шахт были доставлены 14 человек, включая трёх детей. В данный момент известны личности только пяти из них.

Так, вывих правого бедра получила 39-летняя Эльвина Э.

Стали известны личности пяти пострадавших при аварии на трассе М-4 «Дон»

Врачи диагностировали открытый перелом правой голени и 28-летней Инны Ц.

Стали известны личности пяти пострадавших при аварии на трассе М-4 «Дон»

В результате происшествия ушиб грудной клетки получила Яна Ф.

Стали известны личности пяти пострадавших при аварии на трассе М-4 «Дон»

42-летнему Юрию Б. поставили закрытый вывих левого бедра.

Стали известны личности пяти пострадавших при аварии на трассе М-4 «Дон»

Диагноз «ушиб головного мозга» получил Владимир Ч.

Стали известны личности пяти пострадавших при аварии на трассе М-4 «Дон»

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