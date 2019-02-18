Стали известны личности пяти пострадавших при аварии на трассе М-4 «Дон»
Стали известны личности пяти пострадавших при ужасном ДТП в Ростовской области. В БСМП Шахт были доставлены 14 человек, включая трёх детей. В данный момент известны личности только пяти из них.
Так, вывих правого бедра получила 39-летняя Эльвина Э.
Врачи диагностировали открытый перелом правой голени и 28-летней Инны Ц.
В результате происшествия ушиб грудной клетки получила Яна Ф.
42-летнему Юрию Б. поставили закрытый вывих левого бедра.
Диагноз «ушиб головного мозга» получил Владимир Ч.