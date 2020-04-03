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Стала известна предварительная причина пожара с двумя погибшими детьми в Батайске

Стала известна предварительная причина пожара с двумя погибшими детьми в Батайске
В Батайске продолжают устанавливать обстоятельства пожара, в котором погибли двое детей.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло около 8 часов 6 апреля на улице Фрунзе. В этот момент в доме находились трое взрослых – женщина и ее пожилые родители, а также пятеро детей. Спастись удалось всем взрослым, 14-летнему, 13-летниму и 8-летниму мальчикам. Ещё двое детей остались в доме. Огонь отрезал пути к их спасению. В результате 5-летний и 7-летние мальчики погибли.
- Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, - рассказал источник.



Напомним, по факту гибели детей Следственное управление по Ростовской области начало доследственную проверку. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти детей.

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