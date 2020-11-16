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Стала известна личность девушки, погибшей при падении с многоэтажки на машину в Батайске

Стала известна личность девушки, погибшей при падении с многоэтажки на машину в Батайске
Стала известна личность девушки, погибшей при падении с высоты многоэтажки на припаркованную машину. Об этом сообщает battime.ru.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось под утро 13 ноября. Жители обнаружили труп девушки на припаркованном у дома автомобиле. По предварительным данным, она упала на машину с высоты многоэтажного дома.

Погибшую звали Вера Н. (прим. - имя изменено). По словам знакомых девушки, в день трагедии она со своим парнем пришла к друзьям в квартиру, расположенную на третьем этаже. Во время гулянки батайчанка поругалась со своим парнем, что и могло стать причиной необдуманного поступка.

Впрочем, сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

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