Стала известна личность девушки, погибшей при падении с многоэтажки на машину в Батайске
Стала известна личность девушки, погибшей при падении с высоты многоэтажки на припаркованную машину. Об этом сообщает battime.ru.
Ранее сообщалось, что происшествие случилось под утро 13 ноября. Жители обнаружили труп девушки на припаркованном у дома автомобиле. По предварительным данным, она упала на машину с высоты многоэтажного дома.
Погибшую звали Вера Н. (прим. - имя изменено). По словам знакомых девушки, в день трагедии она со своим парнем пришла к друзьям в квартиру, расположенную на третьем этаже. Во время гулянки батайчанка поругалась со своим парнем, что и могло стать причиной необдуманного поступка.
Впрочем, сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.