Средства ПВО сбили шесть беспилотников в Ростовской области

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Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников в Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены под Новошахтинском в ночь на 27 сентября.Первые звуки взрывов раздались около 23:30. По словам горожан, от грохота в некоторых домах задрожали стекла. В течение следующих трех часов раздалось еще пять взрывов.После падения обломков БПЛА в поле рядом с Новошахтинском загорелась сухая трава. На место приехали спасатели. За пару часов они потушили огонь.- Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.