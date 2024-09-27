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Средства ПВО сбили шесть беспилотников в Ростовской области

Средства ПВО сбили шесть беспилотников в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников в Ростовской области. Воздушные цели были уничтожены под Новошахтинском в ночь на 27 сентября.

Первые звуки взрывов раздались около 23:30. По словам горожан, от грохота в некоторых домах задрожали стекла. В течение следующих трех часов раздалось еще пять взрывов.

После падения обломков БПЛА в поле рядом с Новошахтинском загорелась сухая трава. На место приехали спасатели. За пару часов они потушили огонь.

- Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Фото: Ростов.Ру
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