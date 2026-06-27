Среди пострадавших при атаке БПЛА в донском музее оказалась семилетняя девочка

Фото: соцсети Юрия Слюсаря

Серьезные последствия вызвала атака беспилотных летательных аппаратов на мемориальный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом. В результате происшествия пострадала семилетняя девочка, а также были повреждены помещения информационно-выставочного центра.Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, на момент 19:30 из десяти госпитализированных после атаки пациентов восемь уже выписались по домам. В медицинском учреждении остаются двое, в том числе и юная пострадавшая. Министр здравоохранения региона Наири Варданян заверил, что состояние всех пациентов стабильное.- Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления, — прокомментировал ситуацию губернатор.По информации, предоставленной заместителем главы региона Андреем Фатеевым, атака нанесла ущерб кровле, фасаду и внутренним помещениям информационно-выставочного центра. Уже завтра, 28 июня, на территории комплекса начнутся работы по устранению последствий.К восстановительным процессам привлекут специалистов Министерства культуры и Министерства строительства, которые проведут оценку масштабов повреждений и определят сроки возобновления работы музея.- Хочу отметить, что сама экспозиция комплекса осталась невредимой. Возможно, повреждено лишь мультимедийное оборудование. На данный момент музейный комплекс временно приостановил свою работу, — уточнил Юрий Слюсарь.