Спустя 17 лет подозреваемого в изнасиловании задержали на границе в Ростовской области



В 2002 году в Шахтах предприниматель Антон Н. вместе со своим приятелем вывезли на машине за город девушку.



По предварительным данным, в ночь на 12 апреля мужчины, будучи под воздействием алкоголя, решили изнасиловать Юлию К. (имя изменено). Отмечается, что ранее они не были с ней знакомы. Злоумышленники посадили её в свой «Форд» и вывезли на пустырь в посёлке Поповка. По дороге девушка активно вырывалась и даже смогла брызнуть одному из негодяев в лицо из газового баллончика. Она попыталась выпрыгнуть на ходу из машины, но мужчина схватил её за волосы и затащил обратно.



Когда иномарка остановилась, жертве удалось вырваться, и она кинулась бежать. Однако Антон Н. догнал её. Он минимум два раза ударил её руками по лицу. Затем стащил с неё одежду и стал насиловать. Закончив своё гнусное дело, он силой усадил Юлию обратно в «Форд». Мужчины отвезли её к клубу посёлка Красина, где уже второй злоумышленник изнасиловал несчастную женщину. В третий раз ужасное преступление произошло в столярном цехе на улице Надежды Крупской в посёлке Каменоломни.



После происшествия пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре один из подозреваемых был задержан и осуждён на 15 лет. Его приятелю удалось скрыться.



Антон Н. был объявлен в федеральный розыск. Долгое время его местонахождение установить не удавалось. Как стало известно Rostov.ru, на днях при попытке нелегально пересечь границу из Украины в Россию он был задержан.



- По предварительным данным, задержанный прятался на территории сопредельного государства, - рассказал источник Rostov.ru. – Он жил по поддельным документам на другую фамилию.



По некоторым данным, подозреваемый в групповом изнасиловании и ранее объявлялся на родине. Однако ему удавалось не попадаться правоохранителям. Сейчас же 43-летнему мужчине придётся ответить за тяжкое преступление 17-летней давности.