Спустя десять дней в Дону обнаружили тело, утонувшей 13-летней школьницы

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Через десять дней после несчастного случая в Ростовской области было обнаружено тело второй 13-летней девочки, которая утонула в реке Дон. Трагедия произошла 11 июля, когда школьницы плавали в реке.Компания подростков отмечала день рождения на Первомайском пляже в станице Казанской, но без присмотра взрослых. Решив срезать путь, ребята направились по неглубокому участку к песчаному островку.Во время передвижения вдоль берега девочки внезапно оказались в яме, и мощный поток воды стал уносить их вглубь реки. Самим выбраться из воды им не удалось.К сожалению, обе школьницы скончались. В день трагедии спасатели Вешенского отряда нашли и достали из воды тело одной из утонувших.Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, поисковые работы второй девочки продолжались десять суток и завершились 20 июля нахождением ее тела.