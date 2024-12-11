Специалист по охране труда, обвиняемый в смерти артиста цирка, пойдет под суд в Ростове

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В Ростове завершилось расследование смертельного травмирования акробата в передвижном цирке. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.В цирке «Шоу Демидовых» 14 июля во время выступления 45-летний Сиксто Октавио Чаварро передвигался по канату без страховки. Он не смог удержать равновесие и упал. Пролетев пять метров, акробат ударился головой об арену цирка и получил смертельные травмы.В результате расследования выяснилось, что за безопасность на арене отвечал 37-летний специалист по охране труда. Его действия были квалифицированы как нарушение, которое привело к трагедии.Обвиняемый признал свою вину. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в региональной прокуратуре.Следует подчеркнуть, что работа каскадера сопряжена с серьезной опасностью для жизни. Для создания более захватывающего зрелища артисты часто отказываются от страховки при выполнении опасных трюков. Такие выступления можно увидеть в разных уголках мира, и нередко акробаты добровольно выбирают этот вид деятельности.Сиксто Чаварро был выдающимся артистом, который исполнял сложнейшие трюки и был настоящей звездой шоу Демидовых. После его трагической гибели коллеги решили увековечить память о нём, создав его портрет на цирковом фургоне. Этот образ навсегда останется в сердцах участников шоу.