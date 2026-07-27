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Спасатели продолжают ликвидировать последствия беспилотной атаки на Ростов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.В результате воздушной атаки разрушение на земле зафиксировали в трех районах: Пролетарском, Железнодорожном и Ленинском. Повреждены коммерческие помещения и здания.К сожалению без погибших не обошлось. В результате погибли двое -супруги. Еще пятеро пострадали. Медики им оказывают все необходимую помощь.-Экстренные службы оперативно реагировали на воздушную атаку и в настоящее время продолжают устранять её последствия, - написал глава города. -Собственникам поврежденных зданий и помещений после оценки ущерба будет оказана предусмотренная законом помощь.