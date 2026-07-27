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Спасатели продолжают ликвидировать последствия беспилотной атаки на Ростов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия беспилотной атаки на Ростов
Спасатели продолжают ликвидировать последствия беспилотной атаки на Ростов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В результате воздушной атаки разрушение на земле зафиксировали в трех районах: Пролетарском, Железнодорожном и Ленинском. Повреждены коммерческие помещения и здания.

К сожалению без погибших не обошлось. В результате погибли двое -супруги. Еще пятеро пострадали. Медики им оказывают все необходимую помощь.

-Экстренные службы оперативно реагировали на воздушную атаку и в настоящее время продолжают устранять её последствия, - написал глава города. -Собственникам поврежденных зданий и помещений после оценки ущерба будет оказана предусмотренная законом помощь.
Фото: Дондей
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