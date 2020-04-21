Сотрудник МВД на транспорте на «Ладе» врезался в железнодорожную платформу

В Ростове водитель «Лады Ларгус» врезался в движущуюся железнодорожную платформу. ЧП произошло около полудня 23 апреля на станции Ростов-Товарный.По версии следствия, за рулём легковушки находился ревизор управления на транспорте МВД по СКФО. Управляя служебным автомобилем при пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда в Ростове, он врезался в железнодорожную платформу.Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.