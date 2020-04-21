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Сотрудник МВД на транспорте на «Ладе» врезался в железнодорожную платформу

Сотрудник МВД на транспорте на «Ладе» врезался в железнодорожную платформу
В Ростове водитель «Лады Ларгус» врезался в движущуюся железнодорожную платформу. ЧП произошло около полудня 23 апреля на станции Ростов-Товарный.

По версии следствия, за рулём легковушки находился ревизор управления на транспорте МВД по СКФО. Управляя служебным автомобилем при пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда в Ростове, он врезался в железнодорожную платформу.
- Ввиду помех справа в виде стены помещения и небольшого забора, водитель не заметил движущуюся железнодорожную платформу, вследствие чего произошло столкновение, - рассказала помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СКР Анна Терземан. - Сотрудник УТ МВД по СКФО не пострадал.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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