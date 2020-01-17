Сотрудница завода в Таганроге едва не потеряла ногу во время смены



На Таганрогском металлургическом заводе работница получила серьёзную травму. Инцидент произошёл 19 января в трубопрокатном цехе.



Женщина-маляр ставила маркировку на муфтах для труб. По информации DonDay.ru, женщина зашла за ограждение, и в этот момент её правая нога угодила в один из механизмов. Коллеги вызвали на место скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в больницу.



У неё диагностировали повреждение мягких тканей бедра. Женщина находится в больнице Таганрога. По информации пресс-службы ТАГМЕТа, ей оплатят лечение и больничный лист согласно трудовому договору.



Следователи начали проверку по факту происшествия.