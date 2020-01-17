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Сотрудница завода в Таганроге едва не потеряла ногу во время смены

Сотрудница завода в Таганроге едва не потеряла ногу во время смены
На Таганрогском металлургическом заводе работница получила серьёзную травму. Инцидент произошёл 19 января в трубопрокатном цехе.

Женщина-маляр ставила маркировку на муфтах для труб. По информации DonDay.ru, женщина зашла за ограждение, и в этот момент её правая нога угодила в один из механизмов. Коллеги вызвали на место скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в больницу.

У неё диагностировали повреждение мягких тканей бедра. Женщина находится в больнице Таганрога. По информации пресс-службы ТАГМЕТа, ей оплатят лечение и больничный лист согласно трудовому договору.

Следователи начали проверку по факту происшествия.

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