СМИ сообщили подробности гибели 27-летней ростовчанки в микрорайоне Левенцовский

Изданиюстали известны подробности гибели 27-летней девушки в микрорайоне Левенцовский.Сообщается, что Ирина С. приехала на территорию ЖК из другого района 23 февраля. Она зашла в многоэтажку на Еременко, 107/20, и через несколько минутОчевидцы сообщали в соцсетях, что девушка ударилась о козырек подъезда, из-за чего ее разорвало на две части.Ростовчанка была зарегистрирована на проспекта Соколова, на учете в медучреждении не стояла. Ее характеризуют как не конфликтную девушку. Что произошло с Ириной, выясняют правоохранители.