Следователи уставили причастного к тройному убийству в Таганроге

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Утром в Таганроге 9 июля в частном доме на 1-й Котельной были найдены тела трех человек: двух женщин 60 и 86 лет, а также мужчины 64 лет. На теле мужчины обнаружены огнестрельные и колотые ранения.По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».Подозреваемым оказался Евгений Утесов, который вместе с отцом скрылся с места преступления. В тот же день Утесов-младший был задержан. Тело его отца, 69-летнего Леонида Утесова, обнаружено в лесополосе без признаков насильственной смерти.Следствие выяснило, что к преступлению причастен Леонид Утесов. Роль его сына в преступлении уточняется. Евгений Утесов дал показания.Свидетели сообщили, что в доме также находились женщина с маленьким ребенком и родственники погибших. Подозреваемому не удалось их найти, поэтому он поджег дом. Пожар был быстро потушен.Кроме того, возбуждено дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».