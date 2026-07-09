СКР опубликовал кадры с места жестокого убийства в Таганроге

Фото: СУ СКР по Ростовской области

Следственное управление СК России по Ростовской области обнародовало первые кадры с места трагедии, произошедшей в Таганроге в ночь на 9 июля. На месте происшествия в частном доме по улице 1-й Котельной были обнаружены тела трех человек: двух женщин и мужчины. Возраст погибших – 60 лет, 64 года и 86 лет. Все они имели видимые телесные повреждения.Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении этого зверского преступления разыскивается бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений Утесов. По предварительным данным, жертвами стали родители и родственница экс-супруги подозреваемого.На данный момент Евгений Утесов и его отец объявлены в розыск. Правоохранительные органы продолжают работу на месте преступления.