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Скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова

Скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова
В Ростове скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова. Павел Семиножко умер 28 ноября на 62-м году своей жизни. Об этом сообщили в городской администрации.

Павел Семиножко родился в 1963 году в городе Нальчик. Он окончил Ростовский государственный университет. Уже и с 1986 года был принят в органы прокуратуры региона. Он работал заместителем прокурора Первомайского и прокурором Советского районов Ростова.

В 2010 году был принят на должность руководителя правового управления администрации Ростова. Там он проработал четыре года. Уже с 2014 года работал начальником отдела юридических экспертиз аппарата Ростовской-на-Дону городской Думы.

Обстоятельства смерти руководителя не оглашаются.
Фото: Администрация Ростова.
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