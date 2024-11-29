Фото: Администрация Ростова.

В Ростове скончался начальник отдела юридических экспертиз городской Думы Ростова. Павел Семиножко умер 28 ноября на 62-м году своей жизни. Об этом сообщили в городской администрации.Павел Семиножко родился в 1963 году в городе Нальчик. Он окончил Ростовский государственный университет. Уже и с 1986 года был принят в органы прокуратуры региона. Он работал заместителем прокурора Первомайского и прокурором Советского районов Ростова.В 2010 году был принят на должность руководителя правового управления администрации Ростова. Там он проработал четыре года. Уже с 2014 года работал начальником отдела юридических экспертиз аппарата Ростовской-на-Дону городской Думы.Обстоятельства смерти руководителя не оглашаются.