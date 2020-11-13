Скончался чемпион ЮФО по спортивным танцам Гуршад Мамедов

В возрасте 29 лет из жизни ушел Чемпион Южного федерального округа по спортивным танцам из Шахт Гуршад Мамедов. О смерти спортсмена стало известно 15 ноября.Несмотря на то, что Гуршад никогда не жаловался на здоровье и плохое самочувствие, предварительной причиной его гибели стал инсульт. Смерть молодого и подающего надежды спортсмена стала настоящим шоком для родных и друзей Гуршада.Последние пять лет шахтинец тренировал детей в городском Доме детского творчества. По словам партнерши спортсмена Екатерины Чекиной, Гуршад был душой компании с прекрасным чувством юмора.В копилке молодого спортсмена звание мастера спорта, пятикратного призера чемпионата ЮФО и четвертьфиналиста Кубка России по спортивным танцам.