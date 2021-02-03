Скончался актер сериалов «Бригада» и «Полицейский с Рублевки» из Новочеркасска

Актер, участвовавший в съемках сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Бригада», скончался. Виталий Альшанский ушел из жизни 4 февраля в возрасте 52 лет. В комментариях под последним фото на его странице в «Инстаграме» люди пишут соболезнования.По информации телеграм-канала Mash, тело актера обнаружила его знакомая. Девушка пришла в гости, но ей никто не открывал дверь - пришлось вскрывать. Виталий лежал на диване без сознания. По словам знакомой, у актера последнее время были проблемы с давлением, но на здоровье Альшанский не жаловался. Прибывшие на место медики констатировали смерть.Виталий Альшанский - уроженец Ростовской области. Он окончил театральный институт имени Бориса Щукина. Работал в Московском театре имени А. С. Пушкина. На его счету - более 100 фильмов, среди которых - «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Кухня», «Диверсант» и другие. Последний проект, в котором снялся Виталий, - «Балабол-4», где он предстал в роли колдуна.