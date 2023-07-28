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СК РФ завел уголовное дело по поводу атаки на Таганрог

СК РФ завел уголовное дело по поводу атаки на Таганрог

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ракетного удара по Ростовской области. Об этом сообщили в СК России 28 июля.

Около 16 часов система ПВО сбила над Таганрогом ракету. Ударная волна привела к разрушению стены художественного музея, а также выбила окна в соседних домах. Громадный столб дыма наблюдали жители из разных частей города.

В связи с этим начато расследование по статье «Террористический акт».

- Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям, - отметили в ведомстве.
Фото: СК РФ
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