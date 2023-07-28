СК РФ завел уголовное дело по поводу атаки на Таганрог

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ракетного удара по Ростовской области. Об этом сообщили в СК России 28 июля.Около 16 часов система ПВО сбила над Таганрогом ракету. Ударная волна привела к разрушению стены художественного музея, а также выбила окна в соседних домах. Громадный столб дыма наблюдали жители из разных частей города.В связи с этим начато расследование по статье «Террористический акт».- Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям, - отметили в ведомстве.