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СК начал проверку после смерти пациента от травмы шариковой ручкой в БСМП Ростова

СК начал проверку после смерти пациента от травмы шариковой ручкой в БСМП Ростова
Следователи в Ростове начали проверку после смерти пациента БСМП, которому шариковая ручка вонзилась в голову. Об этом 9 февраля рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Специалисты проводят доследственную проверку после ситуации в СИЗО. Мужчина подозревался в грабеже. Заключенный был склонен к членовредительству, в день ЧП у него случился очередной срыв, он начал биться головой о стену. Спустя некоторое время сокамерник увидел, что в его глазу торчит ручка.

Мужчину доставили в БСМП. Там его прооперировали, но спасти не смогли. Пациент скончался на следующий день после операции.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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